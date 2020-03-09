Тбилиси, , 10:53 — REGNUM

В Грузии загорелся лесной массив у села Шуа Крихи Амбролаурского района. По информации пресс-службы МВД Грузии, из-за сложного рельефа пожарная техника не может подъехать к очагам пожара, поэтому с утра 9 марта сюда были направлены два вертолета пограничной полиции.

Вместе с ним в работах по тушению огня участвуют до 150 пожарных-спасателей, оснащенных специальными средствами.

На месте создан специальный штаб, которым руководит заместитель министра внутренних дел Иосиф Челидзе.

В результате пожара никто не пострадал. В МВД заявляют, что ситуация находится под контролем и опасности распространения огня на населенный пункт нет.

Напомним, что в Грузии уже второй день горят ветрозащитные полосы у села Вакиджвари Озургетского муниципалитета региона Гурия.