Тбилиси, 9 марта 2020, 10:52 — REGNUM
На тушение пожара в регионе Гурия, у села Вакиджвари, МВД Грузии направило 2 вертолета пограничной полиции. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Пожар здесь начался два дня назад и охватил ветрозащитные полосы. В борьбе с огнем участвуют около 120 пожарных-спасателей из Гурии, Аджарии и Самегрело-Земо Сванети. Создан специальный штаб, которым руководит начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. На месте находится и замначальника службы Леван Гирсиашвили.
По информации МВД, ситуация находится под контролем. В результате пожара никто не пострадал.