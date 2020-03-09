Тбилиси, , 10:52 — REGNUM

На тушение пожара в регионе Гурия, у села Вакиджвари, МВД Грузии направило 2 вертолета пограничной полиции. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Пожар здесь начался два дня назад и охватил ветрозащитные полосы. В борьбе с огнем участвуют около 120 пожарных-спасателей из Гурии, Аджарии и Самегрело-Земо Сванети. Создан специальный штаб, которым руководит начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили. На месте находится и замначальника службы Леван Гирсиашвили.

По информации МВД, ситуация находится под контролем. В результате пожара никто не пострадал.