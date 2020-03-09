Донецк, , 10:13 — REGNUM За прошедшие сутки боевики вооруженных сил Украины шестнадцать раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 9 марта в пресс-службе ДНР в СЦКК.

Под обстрелами украинских боевиков оказались населенные пункты Пантелеймоновка, Красный Партизан, Жабичево, Спартак, Донецк (Вольво-центр, терминал Донецкого аэропорта, поселок шахты «Трудовской»), Петровское.

Боевики украинских формирований в ходе обстрелов выпустили 195 боевых припасов. В частности, было выпущено двенадцать мин из миномета калибра 120 мм, тридцать три мины — из миномета 82 мм. Восемьдесят выстрелов было совершено из БТР, БМП, тридцать выстрелов — из зенитных установок, тридцать гранат было выпущено из гранатомета АГС, десять — из гранатометов РПГ, СПГ. Пять раз был зафиксирован огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия, три — из стрелкового оружия.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки ВСУ шестнадцать раз нарушили перемирие. Обстрелами украинских силовиков были повреждены восемь жилых домов.

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Отметим также, что за прошедшие сутки украинские силовики два раза обстреляли Луганскую Народную Республику. В зоне обстрелов оказались два населенных пункта. В результате нарушения перемирия были зафиксированы повреждения двух жилых домов.