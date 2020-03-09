Львов, Украина, , 09:07 — REGNUM Во Львове двое взрослых и четверо детей отравилась угарным газом, сообщили 8 марта в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Читайте также: На Украине три человека отравились угарным газом

Происшествие было зафиксировано 7 марта в одном из многоквартирных домов города Львова. Четверо детей 2012 года рождения и 2016 года рождения были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в городскую клиническую больницу. Взрослые от госпитализации отказались.

Работники аварийной службы публичного акционерного общества «Львовгаз» временно перекрыли подачу газа в квартиру.

Читайте также: На Украине четыре человека отравились угарным газом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под Запорожьем от отравления угарным газом погибли четверо человек: двое взрослых и двое детей.