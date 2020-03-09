Санкт-Петербург, 9 марта 2020, 08:15 — REGNUM Адвокат Артема Баконина подозреваемого в убийстве своего сверстника в Петербурге поделился информацией о состоянии своего подзащитного. Об этом адвокат рассказал в эфире телеканала RT.
По факту происшествия правоохранителями открыто уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Инцидент взят на особый контроль центрального аппарата Следственного комитета.
Как сообщало 8 марта ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге подросток подозреваемый в убийстве своего друга признал вину.
Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину