Санкт-Петербург, , 08:15 — REGNUM Адвокат Артема Баконина подозреваемого в убийстве своего сверстника в Петербурге поделился информацией о состоянии своего подзащитного. Об этом адвокат рассказал в эфире телеканала RT.

«В тяжелом состоянии, мягко говоря. Он очень сильно переживает по поводу своего близкого», — рассказал адвокат.

По факту происшествия правоохранителями открыто уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Инцидент взят на особый контроль центрального аппарата Следственного комитета.

Как сообщало 8 марта ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге подросток подозреваемый в убийстве своего друга признал вину.

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