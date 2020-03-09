Канберра, 9 марта 2020, 07:34 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Австралии возросло до 80 человек, зафиксировано три летальных случая. Об этом информирует Минздрав страны.
Уточняется, что наибольшее количество заболевших зарегистрировано в штате Новый Южный Уэльс. Также сообщается, что на данный момент 22 человека из 80 заболевших уже вылечились и выписаны из медучреждений.
Как сообщало 8 марта ИА REGNUM, пожилой пациент умер в больнице после того, как у него был обнаружен коронавирус, став третьим погибшим от инфекции в Австралии.
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