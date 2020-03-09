Луганск, , 07:28 — REGNUM Украинские силовики дважды за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики, сообщили 9 марта в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

Обстрелы велись по населенным пунктам Калиново-Борщеватое и Фрунзе. Боевики ВСУ выпустили три мины из миномета 82 мм и совершили двадцать выстрелов из БМП-2.

Результатом обстрелов стали повреждения двух жилых домов в населенном пункте Фрунзе.

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ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Калиновку. По населенному пункту украинские боевики выпустили двенадцать мин из миномета 82 мм.