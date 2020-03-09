Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов американского штата Калифорния, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 86-ти километрах к западу от территории Петролия. Глубина залегания очага составила 2,2 километра. Никакой информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами тоже не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Румынии. Его эпицентр находился на территории округа Бузэу. Данных о возможных разрушениях или жертвах не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано в Румынии