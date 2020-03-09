Женева, Швейцария, , 06:13 — REGNUM В 101 стране нашли случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В заявлении ВОЗ сообщается, что число случаев инфицирования в мире увеличилось до 105 586.

Инфекция за минувшие сутки проникла в Болгарию, Коста-Рику, Молдавию, Французскую Гвиану, на Мальдивы, Мальту, датские Фарерские острова и на карибский остров Мартиника (Франция).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в ВОЗ заявили, что заражение коронавирусом зарегистрировано в 79 странах.

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