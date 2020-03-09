Ханты-Мансийск, , 05:55 — REGNUM В ХМАО возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей при пожаре в городе Югорске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Предварительно установлено, что около 00 часов 8 марта 2020 года произошло возгорание балка по ул. Строителей в Югорске. В ходе тушения обнаружены тела двух детей 2009 и 2012 годов рождения.

Также в больнице скончался 4-летний мальчик, доставленный вместе с 48-летней бабушкой с места пожара.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).