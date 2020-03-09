Токио, , 05:12 — REGNUM Запуски ракет со стороны КНДР не причинили ущерб японским кораблям и самолётам. Об этом рассказал глава правительства Японии Синдзо Абэ, передает агентство Kyodo.

«В настоящий момент нет подтверждений какого-либо ущерба для самолётов и судов», — сказал Абэ.

По его слова, ситуация с ракетными пусками будет рассмотрена на заседании Совета национальной безопасности.

В правительстве Японии заявляют, что, якобы, ракеты из КНДР пролетели расстояние от 100 до 200 км и утонули в Японском море, пуск был произведен с восточного побережья Северной Кореи.

Как сообщало 9 марта ИА REGNUM, три неопознанных снаряда были выпущены с территории КНДР в направлении Японского моря.

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