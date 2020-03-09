Оттава, , 04:17 — REGNUM Правительство Канады направит самолет для эвакуации граждан страны с круизного лайнера Grand Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса. Об этом на своей странице в Twitter сообщает министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

«Правительство Канады выделило самолёт для возвращения канадцев, которые находятся на борту Grand Princess у западного берега США, после того как на этом круизном судне произошла вспышка COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что решение об эвакуации было принято после обращения со стороны Соединённых Штатов. Также говорится, что канадцев из Сан-Франциско довезут до базы ВВС Канады Трентон, впоследствии их на две недели изолируют.

Как сообщало 2 марта ИА REGNUM, общее количество заражённых в Канаде выросло до 27 человек.

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