Ньон, Швейцария, 9 марта 2020, 03:28 — REGNUM Отменено традиционное рукопожатие перед матчами, проводимых союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом на своём сайте сообщает пресс-служба союза.
Уточняется, что данная мера реализована в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.
Как сообщало 25 февраля ИА REGNUM, УЕФА не исключает отмены матчей чемпионата Европы из-за коронавируса.
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