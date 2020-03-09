Ньон, Швейцария, , 03:28 — REGNUM Отменено традиционное рукопожатие перед матчами, проводимых союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом на своём сайте сообщает пресс-служба союза.

«УЕФА объявил, что игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления», — содержится в тексте сообщения.

Уточняется, что данная мера реализована в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщало 25 февраля ИА REGNUM, УЕФА не исключает отмены матчей чемпионата Европы из-за коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: УЕФА не исключает отмены матчей Евро-2020 из-за коронавируса