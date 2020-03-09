Анкара, , 03:00 — REGNUM Турция поддерживает территориальную целостность САР и не планирует присвоить часть её территории. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Sozcu.

«Цели Турции в Сирии никогда не включали попытки вторгнуться туда или аннексировать сирийскую территорию», — подчеркнул президент Турции.

Уточняется, что Турция стремится укрепить территориальную целостность и политическое единство страны.

Как сообщало 8 марта ИА REGNUM, Эрдоган, ранее достигнув договоренность с представителями России по Сирии, заявил о том, что оставляет за Турцией право на односторонние действия.

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