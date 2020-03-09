Благовещенск, , 03:51 — REGNUM По подозрению в совершении преступления коррупционной направленности сотрудники УФСБ задержали помощника командира батальона ДПС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приамурья.

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Предварительно установлено, что офицер полиции, путём введения в заблуждение относительно своих полномочий, получил от гражданина денежное вознаграждение за провоз через пост дорожно-патрульной службы мясной продукции не имеющей соответствующих документов.

«По данному факту СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. УМВД России по Амурской области назначено проведение служебной проверки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, условный срок получил бывший полицейский из Воронежа, ранее задержанный за взятку в размере 3,5 млн рублей.