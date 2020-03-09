Владивосток, , 03:52 — REGNUM В одном из дворов Владивостока пожилой мужчина, управляя автомобилем, случайно задавил свою супругу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

Читайте также: Дворы Петербурга становятся всё более опасными для детей

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полка ДПС по городу Владивостоку с улицы Кузнецова. Как оказалось, 69-летний водитель высадил свою 71-летнюю супругу возле подъезда, начал движение задним ходом и совершил на неё наезд. Женщина погибла на месте происшествия.

«Состояние опьянения у водителя на момент дорожно-транспортного происшествия не выявлено. Ранее автомобилист к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ГИБДД отмечают, что дворы Петербурга становятся всё более опасными для детей — здесь участились случаи наезда на несовершеннолетних.