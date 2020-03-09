Вашингтон, , 02:34 — REGNUM В США обнаружено 512 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает CNN ссылаясь на информацию государственных и региональных органов здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По информации CDC, заболевших приехавших из китайской провинции Ухань и с круизного лайнера Diamond Princess сейчас 49 человек, 21 заболевший зафиксирован на лайнере Grand Princess.

Уточняется, что в 33 штатах и округе Колумбия зарегистрировано 442 заболевших.

Как сообщало 7 марта ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в США составляет 304 человека.

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