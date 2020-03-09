Мехико, , 01:48 — REGNUM По меньшей мере шесть человек стали жертвами крушения автобуса на севере Мексики, сообщает 8 марта Noticieros Televisa.

Авария произошла рано утром воскресенья, когда по трассе следовал автобус со спортивной командой молодых боксеров. В результате невыясненных обстоятельств водитель потерял управление, и автобус перевернулся.

Жертвами ДТП стали как минимум шесть человек, еще 25 пассажиров получили ранения различной степени тяжести.

Власти расследуют причины и обстоятельства аварии.