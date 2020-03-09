Варшава, , 01:19 — REGNUM Число зараженных коронавирусной инфекцией в Польше достигло 11 человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщает министерство здравоохранения страны.

«У нас есть три новых случая заражения коронавирусом, подтверждённых положительными результатами лабораторных анализов», — сообщает ведомство.

По данным министерства, новыми заболевшими оказались женщина из Силезского воеводства и мужчины из Нижнесилезского и Мазовецкого воеводств. В настоящие время больные помещены в госпиталях в Рацибуже, Вроцлаве и Варшаве.

Также сообщается, что один из пациентов недавно побывал в Италии. Санитарные службы обнаруживают взаимодействовавших с зараженным и направляют их на карантин.

Как сообщало 6 марта ИА REGNUM, в Польше принят закон о мерах по противодействию коронавирусу.

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