Дамаск, , 00:31 — REGNUM Военная полиция РФ провели наземное и воздушное патрулирование по нескольким маршрутам в САР. Об этом на брифинге журналистам рассказал глава Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам… в провинции Алеппо… в провинции Хасеке», — сказал Журавлёва.

По его словам, силами ВКС РФ осуществлено воздушное патрулирование по объектам: аэродром Метрас — Ханик-Фаукани — Айн-Иса — Мазараат — Бир-Хамид — аэродром Квайрес — аэродром Метрас.

Как сообщало 8 марта ИА REGNUM, Военная полиция РФ осуществила патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке.

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