Гонконг, Китай, , 21:05 — REGNUM В Гонконге сотрудники полиции предотвратили серию терактов, сообщает 8 марта «Синьхуа».

Отмечается, что взрывы были предотвращены на пограничных переходах с КНР, больнице и железнодорожной станции.

Взрывы готовились в январе-феврале 2020 года. Теракты готовились с политическими целями, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в китайском Гонконге вспыхнули в июне 2019 года и продолжались свыше семи месяцев. Манифестанты выступали против умаления прав автономии, которое, как им кажется, происходит по воле властей региона.

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