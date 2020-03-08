Гамильтон, Канада, , 20:13 — REGNUM В канадской провинции Онтарио в гостинице произошло ЧП — неизвестный открыл стрельбу по людям. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на свои источники.

Трагедия произошла в воскресенье, 8 марта, в городе Гамильтон. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека (мужчина и женщина), еще двое получили ранения.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

О том, был ли задержан нападавший, пока не сообщается.

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