Гамильтон, Канада, 8 марта 2020, 20:13 — REGNUM В канадской провинции Онтарио в гостинице произошло ЧП — неизвестный открыл стрельбу по людям. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на свои источники.
Трагедия произошла в воскресенье, 8 марта, в городе Гамильтон. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека (мужчина и женщина), еще двое получили ранения.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.
О том, был ли задержан нападавший, пока не сообщается.
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