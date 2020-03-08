Санкт-Петербург, , 19:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге подозреваемый в убийстве своего друга подросток признал вину, об этом 8 марта сообщил его адвокат Артем Баконин.

«Мой подзащитный признает вину. Он сообщил следователям, что это произошло по неосторожности», — сказал адвокат.

Он добавил, что подозреваемый находится в подавленном состоянии, поскольку убитый был его лучшим другом.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 14-летнего юноши с огнестрельным ранением головы было обнаружено в городе Колпино на юго-востоке Санкт-Петербурга.

Позже стало известно, что подозреваемый в убийстве — сын судьи Колпинского районного суда.

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