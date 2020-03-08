Рим, 8 марта 2020, 19:28 — REGNUM У начальника генштаба вооруженных сил Италии Сальваторе Фарина диагностирована коронавирусная инфекция COVID-2019. Об этом 8 марта сообщает агентство АNSA.
О том, что медицинский тест показал положительный результат, сообщил самФарина.
Журналисты отмечают, что на данный момент генералгоспитализирован в одиночную палату больницы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у губернатора итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио диагностирована коронавирусная инфекция COVID-2019.
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