Берн, , 19:10 — REGNUM В Швейцарии в больнице в Листале скончался еще один пациент, инфицированный новым коронавирусом, в результате чего число погибших в стране достигло двух человек. Об этом 8 марта сообщает Reuters.

Отмечается, что представители национальных органов здравоохранения сообщили, что по состоянию на 14:00 (мск) 8 марта число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 281.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Швейцарии был зафиксирован первый смертельный случай у больного коронавирусом.

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