Белгород, , 18:38 — REGNUM Лично контролировать ситуацию с заболеванием коронавирусом пообещал губернатор Белгородской области Евгений Савченко. На своей странице в социальной сети 8 марта он призвал жителей не поддаваться эмоциям.

Известно, что коронавирусная инфекция была выявлена у женщины, которая прибыла из Италии в Москву, где постоянно проживает. В Белгород она приехала к своим родственникам на несколько дней.

«Девушка определена на лечение в столице, у неё легкая степень заболевания. Оперативно выявлены все, с кем она контактировала. Её родители в настоящий момент находятся в медицинском изоляторе, признаков заболевания у них нет», — написал глава региона.

По данным региональным властей, за последние два месяца в Белгородской области под наблюдением были 88 человек, которые прибыли из стран, где фиксировались случаи коронавируса. Ни один из них не заболел.