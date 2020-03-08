Дамаск, , 17:11 — REGNUM Войти в сирийскую деревню аль-Кузлия в сирийской провинции Хасеке не смогла колонна бронетехники войск США из-за противодействия со стороны местных жителей. Об этом сообщила в воскресенье, 8 марта, радиостанция Sham FM.

По данным журналистов, мирные жители деревни стали бросать камни в военную колонну, состоящую из семи бронемашин. В связи с этим военным США пришлось отступить.

Напомним, 6 марта спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью телекомпании CBS заявил, что американская сторона не сотрудничает с боевиками в сирийской зоне Идлиб, но и не атакует их, так как они сосредоточены на борьбе с силами президента Башара Асада.

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