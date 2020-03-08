Вена, , 16:23 — REGNUM Пять человек погибли при сходе снежной лавины в австрийских Альпах. Об этом 8 марта сообщает австрийское издание Kurier.

ЧП произошло около 09:30 (11:30 мск) в горном массиве Дахштайн. По предварительным данным, под снежную лавину попали пятеро туристов из Чехии.

В поисково-спасательной операции на месте происшествия принимали участие сотрудники полиции и горно-спасательные бригады. Были привлечены вертолёты из Верхней Австрии, Зальцбурга и Штирии.

Тела пятерых туристов были найдены и доставлены в город Халльштатт для проведения процедуры опознания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх туристов из Италии при сходе снежной лавины на горнолыжном курорте в Грузии.

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