Москва, , 16:04 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в Российской Федерации. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса.

Сообщается, что случаи заражения были выявлены в Московской, Белгородской и Калининградской областях.

Все трое заболевших в последние недели посезали Италию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Италии сегодня ввели чрезвычайные меры в ряде областей страны из-за резкого роста числа заболевших COVID-2019. Только за сутки в Италии выявили коронавирусную инфекцию у 1,2 тыс. человек.