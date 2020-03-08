Казань, , 15:51 — REGNUM Трое граждан Российской Федерации, которые были эвакуирован с круизного лайнера Diamond Princess и у которых медики выявили коронавирус, выздоровели. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения России.

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована на орту круизного лайнера Diamond Princess после того, как один из пассажиров заразился во время остановки в Гонконге.

Судно было поставлено на карантин в японском порту Иокогама. Российские власти эвакуировали всех граждан РФ, находившихся на борту, даже тех, у кого был выявлен коронавирус. Больных и всех кто с ними контактировал поместили на карантин в Казани.

На данный момент трое бльных с коронавирусом выздоровели и их выписали из больницы.