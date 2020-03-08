Луганск, , 15:52 — REGNUM Один боевик вооруженных сил Украины старшина Резанов совершил самоубийство находясь на боевом дежурстве, сообщил 8 марта офицер пресс-службы Управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Причиной суицида стало продление военнослужащему контракта на военную службу в принудительном порядке, которую он должен был продолжить в зоне проведения карательной операции в другом соединении ВСУ после ротации.

Для того, чтоб скрыть реальную причину смерти боевика, командир 93-й бригады ВСУ Брыжинский сообщил в штаб, что военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны Народной Милиции ЛНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Житомире в подъезде жилого дома было обнаружено тело бывшего боевика ВСУ. По предварительной версии, причина смерти бывшего военнослужащего — суицид.