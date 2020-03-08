Амстердам, , 15:44 — REGNUM В амстердамском аэропорту Схипхол по подозрению в отмывании денег задержан 27-летний бразилец. Об этом 6 марта сообщил представитель Королевской военной полиции. При задержании в ручной клади мужчины были обнаружены золотые слитки общим весом в 15 килограммов.

Мужчина 23 февраля прибыл в Схипхол из Рио де Жанейро и собирался лететь дальше в Хонконг. При осмотре таможенники обнаружили в его ручном багаже шесть слитков золота. Мужчина не смог убедительно объяснить наличие у него золота, после чего он был задержан.

Сотрудники таможни конфисковали золото, а также мобильник и 750 долларов.