Минск, , 14:13 — REGNUM На озере Полозерье у деревни Сокорово в Бешенковичском районе Белоруссии перевернулась лодка с двумя рыбаками, одного из них спасли сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщили 8 марта в пресс-службе МЧС республики.

Сообщение о двух тонущих мужчинах поступило 7 марта в 17:14. Когда сотрудники спасательного ведомства прибыли на место, где по словам очевидцев ранее на поверхности воды находилась лодка с мужчинами, ее там не обнаружили. На расстоянии около 400 метров от берега озера на отмели спасатели обнаружили одного из мужчин 1993 года рождения, которого доставили на берег.

Спасенного мужчину госпитализировали в медицинское учреждение с предварительным диагнозом общее переохлаждение. Поиски второго мужчины, жителя столицы Белоруссии 1992 года рождения, будут продолжены 8 марта.

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