Рава-Русская, , 13:55 — REGNUM В пункте пропуска «Рава-Русская-Гребенное» водитель автомобиля повредил ворота автомобилем при попытке незаконного пересечения границы, сообщили 7 марта в пресс-службе главного управления национальной полиции Львовской области.

Инцидент произошел 7 марта в 21:00 (22:00 мск). Водитель микроавтобуса Ford не выполнил требования сотрудников таможенного ведомства, сбил транспортным средством ворота в пункте пропуска и покинул территорию пропускного пункта. 38-летнего водителя в итоге задержали, ему грозит до двух лет лишения свободы по статье о сопротивлении члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы.

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