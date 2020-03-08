Скопье, , 15:42 — REGNUM Около 40 человек, вступавших в контакт с двумя заразившимися коронавирусом гражданами Северной Македонии из города Жупа, находятся в домашней изоляции под пристальным наблюдением медиков.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, двое заболевших приехали в страну из северной Италии, где они навещали родственников. В настоящее время состояние больных не вытекает опасений, болезнь протекает в легкой форме.

Некоторые из контактировавших с заболевшими были отпущены, в том числе один гражданин Албании. Македонские властные структуры уведомили албанских коллег о возможной угрозе и передали им персональные данные этого человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Заболевшая коронавирусом жительница Македонии идет на поправку