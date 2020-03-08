Лесбос, Греция, , 13:16 — REGNUM Пожар произошёл в лагере мигрантов и беженцев, построенном шведским Красным Крестом на греческом острове Лесбос. Об этом 8 марта сообщает местное издание Lesvos news.

Возгорание в лагере произошло в 08:30 (09:30 мск), сильный ветер поспособствовал распространению пламени по всему лагерю. Пожар был потушен, но он успел нанести огромный материальный ущерб.

При пожаре никто не пострадал, огнём была уничтожена вся инфраструктура и всё оборудование.

Лагерь для мигрантов и беженцев One Happy Family был построен в 2017 году, он занимал территорию 60 соток. Здесь находились крытые помещения для проживания людей. Сам лагерь служил местом творческого трудоустройства мигрантов. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате умышленного поджога.

Ранее ИА REGNUM сообщало о беспорядках, которые вспыхнули на нескольких островах в Греции из-за планов по строительству новых лагерей для беженцев и мигрантов. Столкновения с полицией произошли на островах Лесбос и Хиос.

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