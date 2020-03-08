Пекин, , 12:44 — REGNUM Владелец отеля, при обрушении которого погибли семь человек на востоке Китая, был взят под контроль полиции. Об этом 8 марта сообщил журналистам на пресс-конференции руководитель районного управления жилья, городского и сельского строительства города Цюаньчжоу, где произошла трагедия.

По предварительным данным, незадолго перед обрушением здания в двух супермаркетах на первом этаже отеля проводились ремонтные работы в связи с перепланировкой. Одна из колонн деформировалась за несколько минут до ЧП.

В настоящее время проводится расследование для выяснения точной причины трагедии: были ли такой причиной ремонтные работы, либо обрушение произошло в результате проблем в конструкции здания. Общая площадь семиэтажного здания составляет 7000 кв. метров, оно было построено в 2013 году, а в 2018 переоборудовано под отель с 80 номерами.

После обрушения девяти постояльцам отеля удалось выбраться из-под завалов самостоятельно, 71 человек оказался под руинами здания. Спасателям удалось извлечь 43 человека, ещё 28 человек разыскиваются. Поисково-спасательные работы на месте обрушения продолжаются, в них принимают участие более 1000 спасателей, военных, медиков и сотрудников полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи погибших при обрушении семиэтажного здания отеля на востоке Китая.

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