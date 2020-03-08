Карачи, Пакистан, , 12:43 — REGNUM В пакистанском Карачи в результате обрушения здания число жертв возросло до 23 человек, об этом 8 марта сообщает Geo TV.

Спасательная операция продолжается четвертые сутки, из-под завалов достали тела еще двух человек, один из погибших до сих пор не опознан. Сотрудники чрезвычайных ведомств продолжают спасательную операцию.

Местные чиновники уже заявили, что против незаконного строительства будут приняты самые суровые меры.

Напомним, в пакистанском Карачи регулярно рушатся жилые строения, под которыми гибнут люди. Причиной тому является незаконное строительство, в котором не соблюдаются все необходимые меры безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В пакистанском Карачи рухнуло шестиэтажное здание