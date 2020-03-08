Пекин, , 12:03 — REGNUM До семи человек возросло количество погибших в результате обрушения здания отеля в китайской провинции Фуцзянь на востоке страны. Об этом 8 марта сообщили журналистам на пресс-конференции представители властей города Цюаньчжоу, где произошло ЧП.

К настоящему моменту спасателям удалось вытащить из-под завалов 43 человек, шестеро из них к этому времени уже скончались, ещё один пострадавший умер в больнице. Под завалами остаются ещё 28 человек.

Поисково-спасательная операция на месте обрушения продолжается. В ней задействованы более тысячи пожарных, сотрудников полиции, военных и медиков.

Гостиница использовалась для временного размещения лиц, находившихся в тесном контакте с заболевшими коронавирусом. Здесь находились жители регионов с тяжёлой эпидемиологической ситуацией, у них не было выявлено заболевания коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате обрушения гостиницы в провинции Фуцзянь на востоке Китая.

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