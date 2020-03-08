Нур-Султан, , 11:17 — REGNUM В Западно-Казахстанской области пять вагонов российского грузового поезда сошли с рельсов и опрокинулись, сообщает 8 марта Tengrinews.kz.

Чрезвычайное происшествие было зафиксировано 7 марта в 23:20 (20:20 мск) недалеко от села Сайхин. Груженный зерном поезд следовал из Саратова в Астрахань.

По предварительной информации причиной ЧП стала трещина в колесных парах. В результате чего пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов и опрокинулись. Жертв и пострадавших из-за схода вагонов нет.

В результате произошедшего грузовые и пассажирские перевозки временно будут совершаться по другим линиям.

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