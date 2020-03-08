Ташкент, , 10:53 — REGNUM В Ташкентской области в городе Паркент на рынке «Паркент дехкон бозори» в ночь на 8 марта произошел масштабный пожар, сообщает 8 марта UzNews со ссылкой на сообщение министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Для ликвидации возгорания пожарникам потребовалось более двадцати единиц техники и 3,5 часа. Сообщение о возгорании поступило в 00:25 8 марта по местному времени. Локализовать пожар удалось в 02:25, а ликвидировать — в 03:50. Для тушения пожара были задействованы одиннадцать пожарных машин и более десяти единиц вспомогательного оборудования.

Причина возгорания и масштаб материального ущерба на данный момент неизвестны. Информации о жертвах нет.

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