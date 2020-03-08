Запорожье, Украина, , 10:52 — REGNUM На территории акционерного общества «Мотор Сич» произошло разрушение кирпичной конструкции, которая обрушилась на территорию частного домовладения, расположенного рядом с предприятием. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Сообщение о произошедшем поступило спасателям 7 марта около 19:40 (20:40 мск) от дежурного национальной полиции. На придомовую территорию согласно опубликованным снимкам обрушился кирпичный забор с колючей проволокой. Спасатели убрали колючую проволоку и уведомили администрацию предприятия о произошедшем. Дальнейшие работы по уборке обрушившейся конструкции ограждения предстоит выполнить предприятию «Мотор Сич».

Согласно сообщению ГСЧС причиной обрушения конструкции послужили естественные процессы — забор давно не ремонтировался и разрушался под воздействием времени. В результате ЧП никто не пострадал.

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