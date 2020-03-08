Киев, 8 марта 2020, 10:20 — REGNUM Мужчину, который напал на сотрудницу полиции в автобусе арестовали сроком на шестьдесят суток без права внесения залога, сообщает 7 марта пресс-служба национальной полиции города Киева.
В салоне автобуса у полицейской произошел конфликт с одним из пассажиров, в результате которого мужчина ударил ее в лицо и пытался отнять сумку. Свидетели произошедшего задержали правонарушителя и передали его сотрудникам правоохранительных органов, прибывших на место события.
Задержанному инкриминируют преступление по статье о разбое. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Решением Деснянского районного суда столицы Украины злоумышленник арестован на шестьдесят суток без права внесения залога.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Украины подрались два водителя.