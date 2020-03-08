Донецк, , 10:01 — REGNUM Боевики украинских вооруженных формирований шестнадцать раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 8 марта в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации.

Боевиками были обстреляны населенные пункты Горловка (поселок шахты имени Гагарина, Зайцево), Гольмовский, Александровка, Васильевка, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, поселок шахты «Трудовской»), Старомихайловка, Петровское.

Всего в ходе обстрелов было выпущено 92 боевых припаса. Десять снарядов было выпущено из миномета калибра 122 мм, семь мин — из миномета калибра 120 мм, восемь мин — из миномета калибра 82 мм. Пять выстрелов было совершено из БТР, БМП, 42 гранаты было выпущено из гранатометов РПГ, СПГ, пятнадцать — из АГС. В ходе обстрелов также десять раз открывался огонь из стрелкового оружия крупного калибра и двенадцать раз из стрелкового оружия.

В результате обстрела населенного пункта Зайцево Южное были повреждены восемь жилых домов. Информация о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступала.

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ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки боевики ВСУ десять раз обстреляли территорию республики, выпустив по территории ДНР 105 боевых припасов.