Москва, , 09:39 — REGNUM Два человека получили ранения в результате конфликта в Новой Москве. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент между тремя мужчинами произошёл в ночь на 7 марта в поселении Московский, в деревне Саларьево. Сигнал о конфликте поступил в отделение полиции из кафе, расположенном на 1-й Новой улице. По приезду на место происшествия сотрудники полиции обнаружили двоих пострадавших мужчин с проникающими ножевыми ранениями. Пострадавшие были госпитализированы.

Предварительно установлено, что в кафе произошёл конфликт на бытовой почве между тремя посетителями. Около 01:50 мск неизвестный в ходе ссоры нанёс пострадавшим ранения, после чего скрылся с места происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Обстоятельства и причины инцидента выясняются. Устанавливается личность напавшего на людей, предпринят ряд мероприятий по его розыску.

Ранее ИА REGNUM сообщало о бытовом конфликте на северо-западе Москвы, который закончился ранением для одного из участников.

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