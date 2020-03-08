Рим, , 09:31 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет о введение чрезвычайных ограничительных мер в ряде областей страны из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает пресс-служба совета министров Италии.

Ограничения касаются провинций, находящихся в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето (включая Венецию), а также Ломбарии. Это значительная территории на севере страны и частично в центральной части.

Декретом установлено, что въезд и выезд из данных территорий возможен только в исключительных случаях, в частности, по медицинским показаниям.

На данных территориях закрываются все музеи, галереи и иные места проведения культурных мероприятий.

Прекращают работу также и спортивные учреждения.

Примечательно, что бары и рестораны продолжают работать, но они должны обеспечить расстояние между посетителями не менее одного метра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего за сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в Италии возросло на 1,2 тыс. человек. Общее число зараженных, таким образом, достигло 5,8 тыс. человек.