Барнаул, , 09:08 — REGNUM Прогноз синоптиков о непогоде на Алтае оправдался. В связи с усилением ветра, порывы которого достигают 22 метров в секунду, мокрым снегом, голодными вялениями и продолжительными метелями в регионе введено ограничение движения на дорогах регионального значения. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Трассы закрыты в трёх направлениях: К-22 (Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород» от 118 до 192 км), К-09 (Поспелиха-Курья-Третьяково-граница с Республикой Казахстан, на всем протяжении), К-03)Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области протяженностью от 0 до 71 км).

Алтайские спасатели перешли на режим «повышенная готовность».

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