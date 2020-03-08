Чита, , 09:02 — REGNUM Власти Забайкалья назвали возможную причину пожара, возникшего накануне, 7 марта, на полигоне ТБО в Чите. Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на слова вице-премьера регионального правительства Андрея Гурулева, поскольку огонь появился одновременно в двух местах, не исключён поджог.

Пожар на полигоне ТБО в Чите Правительство Забайкальского края

Пожар на полигоне ТБО в Чите продолжают ликвидировать Правительство Забайкальского края

«Из-за сильного ветра пожар распространился быстро. Успели купировать, пять пожарных расчетов работали всю ночь, тушим не только водой, засыпаем землей, сегодня в течение дня для этого подключим еще три бульдозера», — пояснил чиновник.

По словам Гулева, особая сложность тушения связана с тем, что за годы на свалке накопился 15-метровый слой мусора.