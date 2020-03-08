Пекин, 8 марта 2020, 08:53 — REGNUM Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшей гостиницы в китайской провинции Фуцзянь 50 человек. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на власти провинции.
По предварительным данным, рухнувшая гостиница использовалась для карантина людей, которые находились в тесном контакте с зараженными коронавирусом нового типа.
Всего в здании находились порядка 70 человек.
На данный момент известно, что из-под завалов были извлечены 50 человек. Четверо из них погибли.
Работы по разбору завалов продолжаются.
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