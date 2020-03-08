Санкт-Петербург, , 08:41 — REGNUM Стали известны некоторые подробности убийства подростка в квартире судьи в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает телеканал НТВ.

Инцидент произошел 7 марта. Трое несовершеннолетних подростков находились в трехкомнатной квартире в доме на улице Ижорского Батальона в Колпине. Школьники отмечали день рождения и смотрели хоккей.

Вечером, по неизвестным пока причинам, сын хозяина квартиры достал ружье отца и выстрелил в голову одного из своих друзей. Тот погиб на месте.

Затем стрелявший вытащил тело жертвы на лестничную клетку и сбежал. В лифте подъезда остались следы крови, которые кто-то пытался смыть.

Третий друг сообщил своему отцу о произошедшем. Мужчина приехал на место происшествия и вызвал полицию.

Оказалось, что квартира, в которой произошла трагедия. принадлежит судье Виталию Сяпину. Вскрывать ее полицейские сразу не стали — дождались главу управления СК по Петербургу и Ленинградской области Александра Клауса. Позднее домой приехал и сам судья Виталий Саяпин и его 20-летняя дочь.

Стрелявший подросток объявлен в розыск. Его местонахождение пока неизвестно.